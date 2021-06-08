В Ростовской области к утру 8 июня умерли 16 пациентов с коронавирусом

Лечение в стационарах сейчас получают 947 пациентов Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на 8 июня, в Ростовской области за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом. Речь идет о 12 женщинах 46, 58, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 80, 82, 83 и 86 лет, а также о 4 мужчинах 49, 73, 81 и 91 года. Все они имели с хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 529 человек. Также лечение в стационарах сейчас получают 947 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 6 человек, на неинвазивной ИВЛ – 104.

За сутки заболели еще 155 жителей Дона. Всего с начала пандемии зарегистрировали 95 464 инфицированных.

Накануне глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что в донской столице от COVID-19 привили уже более 30% населения