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Общество4 июня 2021 17:26

Алексей Логвиненко: «В Ростове от коронавируса привили уже более 30% населения»

Всего в городе работают 55 прививочных пунктов, 28 из них мобильные
Ангелина СКИБА
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Привиться можно «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком»

Привиться можно «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове от коронавируса привились уже почти 173 тысячи человек. Это более 30% населения. Такую информацию сегодня, 4 июня, на своей странице в Instagram опубликовал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Всего в городе работают 55 прививочных пунктов, 28 из них мобильные. Кроме того, вакцинация проходит на крупных предприятиях города. Ее осуществляют выездные бригады. Их - около 47, задействовано более 180 медработников, - написал Алексей Логвиненко.

Также глава администрации сообщил, что сейчас в донской столице запасов вакцины хватает на 22 тысяч человек. Привиться можно «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Все эти препараты есть в поликлиниках.

Ранее о побочных эффектах от прививок рассказал министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев