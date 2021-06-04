Алексей Логвиненко: «В Ростове от коронавируса привили уже более 30% населения»

Привиться можно «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове от коронавируса привились уже почти 173 тысячи человек. Это более 30% населения. Такую информацию сегодня, 4 июня, на своей странице в Instagram опубликовал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Всего в городе работают 55 прививочных пунктов, 28 из них мобильные. Кроме того, вакцинация проходит на крупных предприятиях города. Ее осуществляют выездные бригады. Их - около 47, задействовано более 180 медработников, - написал Алексей Логвиненко.

Также глава администрации сообщил, что сейчас в донской столице запасов вакцины хватает на 22 тысяч человек. Привиться можно «Спутником V», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Все эти препараты есть в поликлиниках.

Ранее о побочных эффектах от прививок рассказал министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев