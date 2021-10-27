Евгений Ковалев о непривитых дончанах: "Они противопоставляют себя обществу"

Евгений Ковалев высказался о непривитых дончанах Фото: Правительство РО

На прошедшем брифинге глава донского Роспотребнадзора Евгений Ковалев высказался о непривитых местных жителях. Он отметил, что не готов обсуждать эстетическую и философскую стороны вопроса о правах не прошедших вакцинацию дончан.

- Я однозначно не считаю, что у нас есть ущемление прав непривитых. Я считаю, что как раз-таки непривитые, отказывающиеся от вакцинации, противопоставляют себя обществу, поскольку никаких ограничений дополнительных нет, - заявил Евгений Ковалев.

Он также отметил, что в случае чрезвычайной ситуации, в том числе пандемии, люди не должны противопоставлять себя мерам, которые предпринимаются ради их спасения. Поэтому непривитым дончанам следует объективно оценить эпидемиологическую ситуацию и понять, что все меры власти принимают ради защиты здоровья населения.

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