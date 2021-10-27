При высокой заболеваемости covid-19 растет смертность от других заболеваний

Смертность снизится, но не сразу Фото: Иван МАКЕЕВ

Согласно данным Росстата, в Ростовской области возросла смертность от несвязанных заболеваний с коронавирусом. Во время брифинга с главным санитарным врачом региона Евгением Ковалевым ростовчане поинтересовались, есть ли взаимосвязь введенных ограничений и смертности, и как этого можно избежать.

- Могу отметить, что от заболеваний есть последствия прямые и непрямые. При высокой заболеваемости летальность растет и от различных других заболеваний, так как есть определенные проблемы и в организации медицинского обеспечения. Но вместе с тем, я считаю, что введенные ограничения путем снижения заболеваемости напрямую повлияют и на снижение летальности, несвязанную с коронавирусной инфекцией. Конечно, не сразу, а через определенный интервал, - рассказал Евгений Владимирович.

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