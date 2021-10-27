Качество работы общественного транспорта обсудили с ростовскими перевозчиками

Поднятие цен может ударить по кошелькам горожан Фото: Андрей АБРАМОВ

В ходе заседания круглого стола департамента транспорта перевозчики и инициаторы подъема тарифов обсудили качество работы общественного транспорта в Ростове.

Так, в департаменте транспорта отметили, что горожане часто жалуются на качество обслуживания автобусов. В основном люди недовольны транспортом в вечернее время суток.

- Накануне мы получили ряд жалоб, связанных с сообщением в Военвед, Стройгородок после 20.00. И это несмотря на меры, которые мы принимаем, и штрафные санкции. Я также прошу провести инструктаж с водителями на предмет культуры общения с пассажирами, - заявил директор Департамента транспорта Христофор Ермашов.

В свою очередь руководители АТП предложили поднять тарифы. Транспортная компания объясняет это тем, что в период пандемии пассажиропоток значительно снизился, и они потеряли более 800 миллионов рублей. К тому же выросли цены на запчасти и топливо. А еще усугубляется ситуация кадровым голодом. И только после поднятия тарифа до 40-45 рублей перевозчики смогут комфортно работать.

Но заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству отметил, что такие расценки на проезд не соответствуют общему уровню платежеспособности населения.

Предложение перевозчиков будет детально проанализировано в администрации города.

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