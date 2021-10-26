Чтобы полмесяца не просидели за компьютером: Чем занять школьника в двухнедельные каникулы, рассказали педагог и психолог из Ростова

Как школьникам провести каникулы с пользой Фото: Андрей АБРАМОВ

Длительные школьные каникулы уже стартовали в Ростовской области. Школьникам предстоит отдыхать от уроков и домашних заданий с 25 октября по 10 ноября. Многие родители как всегда хватаются за голову, как занять ребенка в ближайшие полмесяца.

Кто-то из ребятишек, конечно, просидит все дни, играя в компьютерные игры с краткими перерывами на обед, кто-то отправится гулять с шумной компанией в общественные места.

Однако наши эксперты с большим опытом работы с детьми рассказали "КП - Ростов-на-Дону", как правильно выстроить режим ребенка и для чего нужны эти затяжные каникулы.

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Если родителям не хочется, чтобы каникулы чада превратились в один сплошной "день сурка" из-за прогулок по интернету, то, в первую очередь, здесь пригодится умение организовывать и планировать. Ведь многим мамам и папам предстоит провести нерабочие дни на работе, а, значит, они не смогут контролировать то, как проводит время их ребенок.

- Умение планировать и дисциплина пригодятся как родителям, так и детям. Чтобы каникулы прошли с пользой, необходимо обучить ребенка азам тайм-менеджмента и привить ему чувство ответственности. Родителям следует совместно с ребенком составить план на все каникулы. В него должны входить обязательные прогулки на свежем воздухе, различные виды активности, спорт, чтение, заполнение пробелов в знаниях, - советует ростовский психолог Полина Шаповалова.

По словам психолога, в этот план могут также войти обязанности ребенка по дому и помощь в выполнении хозяйственных поручений.

НЕОБХОДИМАЯ МЕРА

Депутат Госдумы от Ростовской области Лариса Тутова отметила, что продление школьных каникул в настоящее время - это необходимая мера для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции на территории региона.

- Благодаря уменьшению количества социальных контактов в общественных местах станет меньше источников инфекции и ее передача будет частично блокирована. Мы все понимаем, что удлинение каникул, переход на дистанционное обучение и нерабочие дни помогут разобщить источники инфекции, снизить нагрузку на транспортную сферу и соцобъекты, - отметила Лариса Тутова.

Депутат также обратила внимание и на то, что наша медицинская система уже вот-вот будет перегружена, а допустить этого никак нельзя.

СОВМЕСТНЫЙ ДОСУГ

Затяжные школьные каникулы и присоединившиеся к ним нерабочие дни можно провести с пользой для семьи.

- Я бы порекомендовала детям как можно реже выходить из дома. Хотя мы и не давали никаких каникулярных заданий, они все равно могут самостоятельно заполнить известные им пробелы в знаниях. Для общения со сверстниками в данной эпидемиологической ситуации лучше всего подойдет телефон, а для расслабления хороши будут и компьютерные игры, - считает педагог Татьяна Никитина.

Кроме того, родителям стоит вспомнить про спрятанные в дальних углах шашки, шахматы, лото, домино и нарды, чтобы заинтересовать и научить школьников играми своего детства. Не лишним будет и совместный просмотр, а также обсуждение познавательных телепередач: по мнению педагога, этого очень не хватает современным ученикам.

А если уж выбраться подышать свежим воздухом, то лучше всего собраться всей семьей и отправиться куда-нибудь подальше от общественных мест, чтобы устроить пикник. Главное - одеться по погоде и не забыть убрать за собой.

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