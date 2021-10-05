Осенние каникулы в Ростове-на-Дону 2021: какого числа начнутся, сколько продлятся

Каникулы пройдут по расписанию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осенние каникулы в Ростове-на-Дону 2021 начнутся по расписанию. Рассказываем, когда у школьников начнется «отпуск» и сколько он продлится.

По данным управления образования города, осенние каникулы начнутся 1 ноября. Ученики будут отдыхать в течение недели — до 7 ноября. Продлевать отдых в связи с эпидситуацией власти пока не собираются.

При этом каждая школа самостоятельно может скорректировать даты школьных каникул. Решение принимается в зависимости от задач основной образовательной программы и ситуации с заболеваемостью.

Напомним, учреждения дополнительного образования с 4 октября перешли на дистанционный режим работы. Очные занятия продолжают проходить только в школах олимпийского резерва и спортклубах. При этом ограничения будут действовать в спортивно-юношеских школах, так как они считаются организациями допобразования.

Ранее власти сообщали, что ограничения будут действовать временно. Как пояснил в Роспотребнадзоре, их ввели, «чтобы избежать смешения разных коллективов».

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