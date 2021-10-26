В Ростовской области в первый день каникул подростки взяли машину деда и устроили аварию

Машина выехала на тротуар и врезалась в стену дома. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В Каменске-Шахтинском Ростовской области уже в первый день каникул два школьника нашли себе незаконное развлечение. 15-летний подросток за рулем автомобиля, ключи от которого без спроса взяли у дедушки его 13-летнего пассажира, устроил ДТП. Об этом "КП - Ростов-на-Дону" рассказали в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

ОБОШЛОСЬ БЕЗ ЖЕРТВ

- 25 октября в 21.47 в полицию поступило сообщение о том, что 15-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, за рулем автомобиля «Хенде Солярис», по предварительным данным не справился с управлением, съехал на тротуар и врезался в стену дома, - уточнили в ГИБДД.

В результате ДТП пострадали и водитель, и его 13-летний пассажир — машина принадлежит его дедушке. С травмами различной степени тяжести подростков доставили в медучреждение.

Правоохранительные органы проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

Ключи от машины взяли без проса у дедушки 13-летнего пассажира. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДТП

К счастью, в этой истории обошлось без жертв. Новочеркасск до сих пор приходит в себя после страшной аварии, унесшей жизни сразу шести подростков. В апреле «Хенде Солярис» под управлением 14-летнего водителя врезался в дерево. Пять человек погибли на месте, а шестой спустя несколько дней борьбы медиков за его жизнь скончался в реанимации. Как оказалось, один из подростков забрал ключи от машины у родителей, пока те спали, и поехал с друзьями кататься. Известно, что до аварии взрослый товарищ купил компании несколько литров пива.

А в июле в том же Каменске-Шахтинском произошло смертельное ДТП с 16-летним за рулем. В аварии тогда погибли два его несовершеннолетних пассажира, когда «Двенадцатая» врезалась в дерево.

Спустя три недели 17-летний парень на «Шкоде Октавиа» ночью устроил ДТП в Целинском районе, в котором погиб водитель ехавшей навстречу машины. Парень также взял ключи у родителей, пока те спали.

В управлении ГИБДД по Ростовской области просят родителей быть внимательнее к своим детям в период школьных каникул, когда у ребят появилось больше свободного времени. Ключи от автомобиля не должны быть в свободном доступе.

Оба подростка с травмами доставлены в больницу. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

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