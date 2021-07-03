Смертельное ДТП с 15-летним за рулем: двое погибли, один в больнице

Водитель попал в больницу, а его пассажиры погибли. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Каменска-Шахтинского. Он подозревается в совершении преступления на дороге. Об этом сообщает Следственный Комитет по Ростовской области.

По данным следствия, рано утром 3 июля, около 5.30, подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи за рулем автомобиля «ВАЗ 2112», ехал по улице Советской и, не справившись с управлением, на скорости врезался в дерево.

В результате ДТП подросток получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу. А два его пассажира, 16-ти и 19-ти лет, скончались на месте происшествия.

Авария произошла рано утром в Каменске-Шахтинском. Фото: УГИБДД по Ростовской области

15-летнего подростка, который был за рулем, подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 264 Уголовного Кодекса - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, в апреле в Шахтах компания из шести подростков на автомобиле врезалась в дерево: пятеро погибли на месте, шестой - в реанимации.

Авария произошла рано утром в Каменске-Шахтинском. Фото: УГИБДД по Ростовской области

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