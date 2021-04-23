Пять дней борьбы: скончался шестой подросток, пострадавший в ДТП в Новочеркасске

Шестой подросток, пострадавший в ДТП в Новочеркасске скончался, не приходя в сознание Фото: "КП" Архив

В БСМП Новочеркасска вечером, 23 апреля, скончался шестой подросток, которому чудом удалось выжить в страшном ДТП, в котором погибли пятеро его друзей. Школьник более пяти дней находился в коме, врачи до последнего не переставали бороться за его жизнь, но спасти его так и не удалось.

В Новочеркасске шестеро подростков разбились на машине

Стало известно, что сердце подростка остановилось в 18:30. Его травмы, полученные в аварии, все-таки оказались смертельными. Медики все это время поддерживали в нем жизнь при помощи аппаратов, но он так и не пришел в сознание и скончался в реанимации.

Напомним, что авария случилась 18 апреля в 04:30 на улице Машиностроителей. Шесть школьников ехали на автомобиле Hyundai Solaris. По предварительным данным, за рулем был 14-летний именинник. Юный водитель не справился с управлением и автомобиль на скорости врезался в дерево.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм погибли парень, который был за рулем и четыре его пассажира. Выжил только один, его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Подростки были пьяны

По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ход его расследования находится на личном контроле главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

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На аудио она говорит, что 14-летний водитель ехал со скоростью 160 километров в час.

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