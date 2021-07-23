Взял машину, пока родители спали: В Ростовской области подросток за рулем автомобиля устроил ДТП с погибшим

Смертельная авария произошла глубокой ночью. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

Уже третий громкий случай ДТП со смертельным исходом, где участвуют несовершеннолетние за рулем автомобиля, произошел в Ростовской области. В апреле вся страна была шокирована аварией в Новочеркасске, в которой погибли пятеро подростков, а шестой умер в реанимации. В начале июля еще один случай произошел в Каменске Шахтинском: тогда скончались два пассажира слишком молодого водителя.

Сегодня снова случилась авария, где за рулем был подросток. Сам он остался жив, а другой участник происшествия погиб. «КП - Ростов-на-Дону» уточнила подробности смертельной аварии в отделе пропаганды УГИБДД региона.

ВОЗМОЖНО, ВЫПИЛ

В первом часу ночи в полицию поступило сообщение о ДТП в Целинском районе. Все произошло на 28-м километре автодороги «Егорлыкская-Сальск».

Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, 17-летний парень за рулем «Skoda Octavia» столкнулся на дороге с едущим навстречу автомобилем «Lada largus», которым управлял 50-летний водитель.

Полицейские выяснили, что молодой человек добыл ключи от родительского автомобиля, когда те уже спали. По предварительным данным, 17-летний парень был в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения он превысил скорость, в какой-то момент потерял управление автомобилем и выехал на встречную полосу, столкнувшись с другой машиной.

В результате ДТП погиб водитель «Lada largus», а несовершеннолетний получил травмы различной степени тяжести.

Погиб 50-летний водитель "Лады Ларгус". Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской

КАК МИНИМУМ ШТРАФ

Правоохранительные органы ведут проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Полицейские в очередной раз просят родителей усилить контроль за действиями несовершеннолетних детей вне дома и регулярно напоминать им о правилах безопасности на дороге. Это может спасти их здоровье и жизнь. А маленьких детей вообще нельзя оставлять без присмотра рядом с зоной движения транспорта.

- Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, - напомнили в региональной Госавтоинспекции

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