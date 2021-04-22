"Шесть литров пива для подростков": много это или мало, рассказал ростовский врач-нарколог

Кадры с места ЧП вселяют ужас.

Почти неделю вся страна обсуждает жуткое ДТП с участием шестерых подростков из Новочеркасска. Ночью на прошедших выходных один из них, по предварительным данным, забрал ключи от машины у своих родителей, пока те спали, и поехал кататься по городу вместе со своими школьными друзьями.

ВЕСЕЛЬЕ ОБЕРНУЛОСЬ ТРАГЕДИЕЙ

Произошло это в тот момент, когда автомобиль на огромной скорости врезался в дерево. Удар был такой силы, что пять школьников, находящиеся в салоне, погибли на месте. Выжить удалось только одному - подросток в тяжелейшем состоянии попал в больницу. До сих пор врачи не рискуют делать никакие прогнозы.

Трагичная история вызвала широкий общественный резонанс. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах аварии. На тему высказался и мэр Новочеркасска Юрий Лысенко. Чуть позже в городе объявили трауар: отменили все развлекательные мероприятия, приспустили флаги на государственных учреждениях.

Последствия ДТП.

6 ЛИТРОВ НА ШЕСТЕРЫХ

В местных школах заговорили о воспитании детей, на родительских собраниях подняли тему алкоголя в среде подростков и чрезмерной их тяге ко взрослой жизни. На тему высказалась и врач, психиатр-нарколог из Ростова Мария Мащева. Специалист с многолетним стажем работы рассказала "КП-Ростов-на-Дону", что алкоголь, который подростки, возможно, и пили, вряд ли мог спровоцировать их на угон.

- Скорее всего, это была запланированная акция. Не исключено, что мальчик, который управлял авто, уже делала это раньше - иначе как столько времени он мог ездить по городу, не умея водить, - говорит специалист. - А вот шесть литров пива (в покупке алкоголя для нескольких человек из этой компании признался их старший товарищ, - прим. автр.) для 14-летих подростков достаточно, чтобы вызвать элементарные психоэмоциональные нарушения в поведении. У водителя, если экспертиза все же найдет в его крови факт опьянения, спиртное могло повлечь за собой и снижение реакции, и чрезмерно приподнятое настроение. Прибавьте сюда еще громкую музыку и большую скорость - драйв одним словом.

На похороны ребят пришли сотни людей.

А СКОЛЬКО ВЫПИЛ САМ ВОДИТЕЛЬ?

Парень, который купил алкоголь, рассказал, что приобрел пиво девочкам из этой компании в семь часов вечера. Авария же случилась примерно 4:30 утра. Значит, после застолья прошло несколько часов. Неужели за это время действие спиртного не закончилось?

- Нужно смотреть на то, сколько выпил сам водитель. А, может быть, он был вообще трезвый. Нужно принимать во внимание индивидуальные особенности: вес человека, толерантность, личную предрасположенность, - продолжает медик. - У одного литр пива может вызвать желание поспать, у другого наоборот - спровоцирует перевозбуждение, эйфорию и чувство легкости.

По словам Марии Мащевой, если говорить именно о 13-14-летних подростках, то, конечно, алкоголь действует на них очень сильно.

Страшная авария унесла детские жизни.

СТРАШНЫЕ ФИЛЬМЫ БОЛЬШЕ НА РАБОТАЮТ

Собеседница "КП-Ростов-на-Дону" затронула и тему профилактики подобных инцидентов. Мария Николаевна считает, что те меры, которые применялись раньше, больше не действуют.

- Всем известные плакаты с разбитыми машинами и страшными надписями, мрачные фильмы про наркоманию и алкоголизм - давно потеряли свою эффективность. Сейчас специалисты говорят, что работает только позитивная профилактика, - отмечает ростовский врач. - Дети не должны слоняться без дела. Свободное время подростков нужно занимать чем-то полезным, приносящим пользу. Например, давно известно, что школьники, которые занимаются спортом, более ответственны и сознательны.

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