Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2021 23:58

Ростовские школьники пробудут на каникулах до 10 ноября

Каникулы были увеличены для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в школах
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Осенние каникулы в Ростове продлятся до 10 ноября

Осенние каникулы в Ростове продлятся до 10 ноября

Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице школьные каникулы затянутся до 10 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В связи эпидемиологической ситуацией, согласно рекомендациям Роспотребнадзора каникулы для учащихся пройдут в период с 25 октября по 10 ноября, - говорится в тексте сообщения.

Власти вынуждены были прибегнуть к таким мерам, чтобы предотвратить дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции среди учителей, школьников и обслуживающего персонал школ.

- Уважаемые родители! Просьба минимизировать посещение детьми мест массового скопления людей, - убедительно попросили в мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осенние каникулы в Ростове-на-Дону 2021: какого числа начнутся, сколько продлятся.

«КП - Ростов-на-Дону» узнала, когда и как пройдут осенние каникулы в Ростове-на-Дону 2021.