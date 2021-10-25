Ростовские школьники пробудут на каникулах до 10 ноября

Осенние каникулы в Ростове продлятся до 10 ноября Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице школьные каникулы затянутся до 10 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В связи эпидемиологической ситуацией, согласно рекомендациям Роспотребнадзора каникулы для учащихся пройдут в период с 25 октября по 10 ноября, - говорится в тексте сообщения.

Власти вынуждены были прибегнуть к таким мерам, чтобы предотвратить дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции среди учителей, школьников и обслуживающего персонал школ.

- Уважаемые родители! Просьба минимизировать посещение детьми мест массового скопления людей, - убедительно попросили в мэрии.

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