Глава донского Роспотребнадзора объяснил, чего ждут от введенных ограничений

Донские ограничения позволят стабилизировать ситуацию с коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На прошедшем брифинге глава донского Роспотребнадзора сообщил, чего ждут от введенных ограничений. Он настоятельно рекомендовал провести длинные выходные дома. Главный санитарный врач уверяет, что соблюдение всех предписанных мер поможет сделать вирус управляемым.

- В последующем мы надеемся, что инфекция станет управляемой. Главное, чего мы ожидаем - снижение ежедневной заболеваемости, а это за собой потянет и все остальное, - отметил Евгений Ковалев.

Он добавил, что длинные выходные в стране были сделаны для разрывов цепочек заражения. На улицу местным жителям стоит выходить только по необходимости.

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