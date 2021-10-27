В Ростовской области более тысячи детей оказались заражены коронавирусом

В Ростовской области более 1000 детей заразились коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области более тысячи детей подхватили новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил во время брифинга главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.

Заболеваемость среди детей начала расти еще с сентября нынешнего года и постепенно увеличилась до показателей, которые были опубликованы на этой неделе. В настоящее время новой коронаврусной инфекцией были заражены более 800 школьников и более 200 дошколят.

- Но вместе с тем эти показатели на общем фоне, либо в сравнении с другими территории по детскому населению, на мой взгляд, говорят о том, что нам ситуацию удалось удержать управляемой и регулируемой. Объявленные каникулы с этой недели в Ростовской области повлияют на стабилизацию ситуации в образовательных учреждениях, - сказал Евгений Ковалев.

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Эти ограничения должны стимулировать людей прививаться.