Глава Роспотребнадзора назвал отличия нынешних ограничений от локдауна

Летом власти изменили подход к введению новых антиковидных мер Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный санитарный врач на прошедшем брифинге пояснил, отличие нынешних коронавирусных каникул от локдауна, а также рассказал, что ковидные выходные должны простимулировать ростовчан идти и ставить прививки.

- Темпы иммунизации, которые были в Ростовской области в летний период, на сегодня хотелось, чтобы были повыше. Активность людей сейчас упала. А это тянет за собой последствия, такие как максимальная заболеваемость в группе от 30 до 49 лет. И такая ситуация в этой группе сохраняется уже более двух месяцев, - отметил Евгений Ковалев.

Этим летом власти изменили подход к введению новых антиковидных мер. Помимо разрывов цепочек передачи их целью стало также стимулирование вакцинации. Также главный санврач области напомнил, что летом были введены ограничения на посещения непривитыми и не переболевшими определенных общественных мест. И такие меры сейчас будут охватывать все новые сферы деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие привилегии ждут дончан после вакцинации, рассказал Евгений Ковалев

Для вакцинированных доступны практически все сферы деятельности (подробнее)