Какие привилегии ждут дончан после вакцинации, рассказал Евгений Ковалев

О привилегиях для вакцинированных рассказал главный санитарный врач РО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донской столице главный санитарный врач региона Евгений Ковалев во время онлайн-брифинга рассказал о том, как привилегии ждут прошедших вакцинацию дончан.

Прививка, как и перенесенное заболевание, открывает перед местными жителями практически все двери. Горожане с имеющимся QR-кодом могут беспрепятственно посещать кафе, торговые центры, кинотеатры, парки и многое другое.

- Если оценивать наши действия, начиная с лета мы уже в части сфер в РО ввели ограничение на посещение непривитыми и непереболевшими людьми определенных сфер деятельности. Почти все сферы деятельности охвачены возможностью посещения только после прививки или перенесенного заболевания, - отметил главный санитарный врач региона.

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