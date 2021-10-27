Какие привилегии ждут дончан после вакцинации, рассказал Евгений Ковалев

О привилегиях для вакцинированных рассказал главный санитарный врач РО
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В донской столице главный санитарный врач региона Евгений Ковалев во время онлайн-брифинга рассказал о том, как привилегии ждут прошедших вакцинацию дончан.
Прививка, как и перенесенное заболевание, открывает перед местными жителями практически все двери. Горожане с имеющимся QR-кодом могут беспрепятственно посещать кафе, торговые центры, кинотеатры, парки и многое другое.
- Если оценивать наши действия, начиная с лета мы уже в части сфер в РО ввели ограничение на посещение непривитыми и непереболевшими людьми определенных сфер деятельности. Почти все сферы деятельности охвачены возможностью посещения только после прививки или перенесенного заболевания, - отметил главный санитарный врач региона.
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