Евгений Ковалев: «Общественный транспорт опасен тогда, когда пассажиры игнорируют средства защиты»

Если люди игнорируют правила защиты в закрытом помещении, то находиться там опасно Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время онлайн-брифинга Евгений Ковалев рассказал о максимальных рисках заражения коронавирусной инфекцией в общественном транспорте. Также к числу повышенного заражения главный санитарный врач относит и закрытые помещения.

- В первую очередь - общественный транспорт. Подчеркну: он опасен только тогда, когда большинство его пассажиров не соблюдает правила защиты и безопасности. Это и касается других мест, где у людей нет средств защиты дыхания, - отметил Ковалев.

Напомним, в Ростовской области у 609 человек диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает сайт регионального правительства. При этом выздоровели всего 560 дончан. Нарастающим итогом за весь период пандемии число заболевших достигло 153 590 человек.

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