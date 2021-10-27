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Общество27 октября 2021 13:57

В Ростовской области за сутки коронавирус подтвержден у 609 человек

А выздоровели – 560 жителей региона
ПОПОВА Екатерина
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Число заболевших растет с каждым днем.

Число заболевших растет с каждым днем.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области у 609 человек диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает сайт регионального правительства. При этом выздоровели всего 560 дончан.

Опасный вирус был обнаружен в 55 городах и районах региона. Больше всего заболевших регистрируют среди дончан в возрасте от 18 до 45 лет. Коэффициент распространения инфекции – выше нормы.

За сутки стало известно о 32 погибших. Всего же за весь период жертвами COVID-19 стали 7615 человек.

Лечение в стационарах получают 4933 пациента. А в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 45 человек.

Напомним, с четверга, 28 октября, на Дон вводятся серьезные ограничения.