В Ростовской области за сутки коронавирус подтвержден у 609 человек

Число заболевших растет с каждым днем.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области у 609 человек диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает сайт регионального правительства. При этом выздоровели всего 560 дончан.
Опасный вирус был обнаружен в 55 городах и районах региона. Больше всего заболевших регистрируют среди дончан в возрасте от 18 до 45 лет. Коэффициент распространения инфекции – выше нормы.
За сутки стало известно о 32 погибших. Всего же за весь период жертвами COVID-19 стали 7615 человек.
Лечение в стационарах получают 4933 пациента. А в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 45 человек.
Напомним, с четверга, 28 октября, на Дон вводятся серьезные ограничения.