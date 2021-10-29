В Ростове сократят количество общественного транспорта на дорогах до 7 ноября

Практика 2020 года показала, что пассажиропоток в долгие выходные может снизиться до 60% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ноябрьские выходные, с 30 октября по 7 ноября, в связи с объявлением нерабочих дней в России и донском регионе, общественный транспорт в Ростове будет ходить реже — по графику выходных дней. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Количество подвижного состава на линиях будет уменьшено на 18%. В администрации пишут, что, основываясь на опыте 2020 года, ожидается, что пассажиропоток достигнет порядка 60%.

В администрации Ростова-на-Дону уточнили, что узнать расписание движения муниципальных маршрутов и отследить онлайн, где сейчас едут автобусы на линии можно будет при помощи сервиса Pikas Online.

Напомним, ранее стало известно о скором подорожании стоимости проезда в общественном транспорте - до 32 рублей на в одну сторону на автобусе при оплате наличными. Поменяются цены на все виды расчета, а также повысится проезд на троллейбусах и трамваях.

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