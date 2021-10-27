В Ростове проезд в общественном транспорте может подорожать до 32 рублей

В администрации напомнили, что стоимость проезда на автобусах не менялась больше двух лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Ростова-на-Дону рассмотрела предложения автотранспортных предприятий города по увеличению тарифа на перевозку пассажиров до 45 рублей. Такое повышение признали необоснованным. При этом разработан проект постановления администрации с новыми тарифами, и если его примут, проезд подорожает до 32 рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

- Новые тарифы на проезд в общественном транспорте составят: в автобусе — 29 рублей при оплате транспортной картой — 29 рублей, при безналичном расчете банковской картой — 30 рублей, а при наличном расчете — 32 рубля. В электротранспорте — 23 рубля вне зависимости от способа оплаты, - сообщают в администрации.

Также сохраняются льготы для пенсионеров и учащихся: проезд в автобусе для них будет стоить 14 рублей 50 копеек и 11 рублей 50 копеек — в автобусах и трамваях.

Федеральные и региональные льготники продолжат ездить в привычном порядке.

В администрации напомнили, что тарифы на проезд в автобусе не менялись уже более двух лет, а в электротранспорте — более четырех лет, и являются одними из самых низких среди городов-миллионников России. Например, в Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Омске и Краснодаре стоимость проезда составляет от 28 до 35 рублей при расчете наличными, а при безналичном — 25-30.

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