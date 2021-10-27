В Ростове снова дорожает проезд: Когда и как менялась цена за последние годы

Проезд на автобусах в Ростове дорожает раз в два года Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростове-на-Дону в ноябре снова подорожает проезд в общественном транспорте. Изменения в тарифы расписаны в проекте постановления администрации города. Если его примут, платить в автобусах, троллейбусах и трамваях будем больше уже с 11 ноября. Каждый раз перевозчики ждут такого решения с нетерпением, а пассажиры, наоборот, кипят от негодования. "КП - Ростов-на-Дону" вспоминает, когда и насколько дорожал проезд в общественном транспорте города в последние годы. Оказалось, нынешний рост цен не самый внушительный.

ХОТЕЛИ 45 РУБЛЕЙ

Перевозчики обращались в администрацию Ростова-на-Дону с просьбой повысить стоимость проезда до 45 рублей. Жаловались на удорожание горюче-смазочных материалов, ремонт и другие расходы.

В администрации предложение рассмотрели, но цену проезда в 45 рублей посчитали необоснованной. Зато обосновали другое подорожание, поменьше.

Новые тарифы на проезд в общественном транспорте составят: в автобусе — 29 рублей при оплате транспортной картой — 29 рублей, при безналичном расчете банковской картой — 30 рублей, а при наличном расчете — 32 рубля. В электротранспорте — 23 рубля вне зависимости от способа оплаты, - рассказали в пресс-службе администрации.

Также сохраняются льготы для пенсионеров и учащихся: проезд в автобусе для них будет стоить 14 рублей 50 копеек и 11 рублей 50 копеек — в автобусах и трамваях.

Федеральные и региональные льготники продолжат ездить в привычном порядке.

Самое существенное подорожание было в 2017 году Фото: Артур СЕЛИМОВ

ПРЕДЛАГАЮТ СРАВНИТЬ ЦЕНЫ

В администрации напомнили, что тарифы на проезд в автобусе в Ростове не менялись уже более двух лет, а в электротранспорте — более четырех лет, и являются одними из самых низких среди городов-миллионников России. Например, в Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Омске и Краснодаре стоимость проезда составляет от 28 до 35 рублей при расчете наличными, а при безналичном — 25-30.

РАЗ В ДВА ГОДА

В прошлый раз проезд на автобусах в городе дорожал в августе 2019 года, когда были установлены цены, по которым мы передвигаемся по городу по сей день.

За наличный расчет в один конец проезд стоит 26 рублей, за безналичный - 23 рубля. В трамваях и троллейбусах мы ездили по 17 рублей четыре года вне зависимости от способа оплаты.

Болезненные решения для пассажиров, как и хорошие новости для перевозчиков, мы встречаем стабильно раз в два года. Предыдущее подорожание было в октябре 2017 года. Тогда проезд в автобусе подорожал сразу на 5 рублей — с 17 до 24.

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