Ростовские перевозчики требуют поднять оплату за проезд до 40-45 рублей

В Ростове перевозчики требуют увеличить плату за проезд в общественном транспорте Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице перевозчики потребовали практически в два раза увеличить плату за проезд.

Ранее сообщалось, что они написали коллективное письмо главе городской администрации с просьбой стабилизировать работу общественного транспорта. Перевозчики уверяют, что нынешней платы за проезд не хватает для того, чтобы покрыть все расходы. Из-за подорожания запчастей и горюче-смазочных материалов не хватает средств на своевременный ремонт подвижного состава, от этого - простои транспорта. А также руководители АТП отметили и нехватку персонала, как минимум половины. Перевозчики жалуются и на большое падение пассажиропотока.

Всем этим они аргументировали свое требование - увеличить плату за проезд в общественном транспорте. Перевозчики просят поднять стоимость практически в два раза - с 23-26 рублей до 40-45 рублей.

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