Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2021 22:00

Ростовские перевозчики требуют поднять оплату за проезд до 40-45 рублей

С таким требованием они обратились к сити-менеджеру
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ростове перевозчики требуют увеличить плату за проезд в общественном транспорте

В Ростове перевозчики требуют увеличить плату за проезд в общественном транспорте

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице перевозчики потребовали практически в два раза увеличить плату за проезд.

Ранее сообщалось, что они написали коллективное письмо главе городской администрации с просьбой стабилизировать работу общественного транспорта. Перевозчики уверяют, что нынешней платы за проезд не хватает для того, чтобы покрыть все расходы. Из-за подорожания запчастей и горюче-смазочных материалов не хватает средств на своевременный ремонт подвижного состава, от этого - простои транспорта. А также руководители АТП отметили и нехватку персонала, как минимум половины. Перевозчики жалуются и на большое падение пассажиропотока.

Всем этим они аргументировали свое требование - увеличить плату за проезд в общественном транспорте. Перевозчики просят поднять стоимость практически в два раза - с 23-26 рублей до 40-45 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовские перевозчики обратились к главе города с просьбой поднять тарифы на проезд в общественном транспорте.

Руководители АТП написали открытое письмо в адрес градоначальника.