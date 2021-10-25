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Общество25 октября 2021 11:39

Ростовские перевозчики обратились к главе города с просьбой поднять тарифы на проезд в общественном транспорте

Руководители АТП написали открытое письмо в адрес градоначальника
ТИХОНОВА Татьяна
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Перевозчики пожаловались на то, что нынешние тарифы на проезд не покрывают возросшие расходы

Перевозчики пожаловались на то, что нынешние тарифы на проезд не покрывают возросшие расходы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перевозчики Ростова-на-Дону написали открытое письмо главе администрации города Алексею Логвиненко с просьбой срочно принять меры по стабилизации работы общественного транспорта, а именно — повысить тарифы на проезд. Об этом сообщает портал "Городской репортер".

В обращении перевозчики пишут, что нынешней стоимости проезда не хватает, чтобы покрыть текущие расходы. Из-за подорожания запчастей и горюче-смазочных материалов не хватает средств на своевременный ремонт подвижного состава, от этого — простои транспорта.

Также руководители АТП обратили внимание на проблемы с кадрами — не хватает до 50% штата: водителям приходится за свой счет проходить платную подготовку перед допуском на линии. Такая же нехватка людей наблюдается и в среди техперсонала, занятого обслуживанием транспорта.

Еще перевозчики пожаловались на падение пассажиропотока из-за коронавирусных ограничений и дополнительные расходы на закупку антисептиков и санитарную обработку салона.

Перечислив все факторы, которые влияют на цену проезда, транспортники попросили градоначальника Алексея Логвиненко пересмотреть тарифную политику в сторону увеличения платы за проезд, чтобы АТП могли оказывать услуги по перевозке качественно.

Это уже не первая жалоба ростовских перевозчиков властям и просьба повысить тариф.

Напомним, сейчас проезд в автобусах в зависимости от способа оплаты стоит 23 и 26 рублей, а в троллейбусах и трамваях — 17 рублей.

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