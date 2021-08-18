Проезд в транспорте может подорожать из-за популярности банковских карт

В Ростове из-за оплаты банковскими картами может подорожать проезд в транспорте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице проезд в транспорте может подорожать из-за популярности оплаты банковскими картами. Об этом сообщили стало известно на прошедшем седьмом заседании гордумы.

По словам главы ростовского департамента транспорта Христофора Ермашов, сейчас за каждую транзакцию оператору приходится платить процент банку и из-за этого расходы предприятий получаются очень большими. Эти расходы на данный момент сильно превышают доходы именно из-за того, что большинство пассажиров оплачивают проезд банковскими картами. На некоторых городских маршрутах оплата банковской картой происходит в 95% случаев.

Чтобы решить возникшую проблему, было предложено изменить тариф в зависимости от способа оплаты. Такая схема действует уже сейчас, но оплата по карте дешевле, чем при наличном расчете. Поэтому хотят изменить цену за проезд при оплате банковской картой, но оставить ее меньшей для транспортных карт.

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В следующем году в Ростове-на-Дону могут поднять оплату за проезд.

Тариф намерены поднять только в автобусах.