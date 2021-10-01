Перевозчики и власти объяснили, почему дорожает проезд в автобусах в Ростовской области

С 5 октября подорожание проезда планируется в Таганроге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перевозчики из четырех городов Ростовской области подняли тарифы на проезд в общественном транспорте. В Волгодонске и Шахтах подорожали внутригородские маршруты, в Азове и Батайске — междугородние. Рассказываем, как и почему изменились цены с 1 октября.

В Шахтах стоимость поездки на автобусе выросла на три рубля — до 27 рублей. Как пояснил представитель перевозчиков «АвтоДон-2», «АвтоДон-3» и «АвтоДон-4», тариф подняли из—за подорожания горюче-смазочных материалов и запчастей.

Азовский перевозчик «Азовтранссервис» поднял тарифы на проезд по междугородним маршрутам. В компании уточнили, что речь идет о маршрутах «Азов — Западный», «Кулешовка — Ростов» и поездках по району. Стоимость проезда изменилась заметно — с 85 до 100 рублей. В «Азовтранссервис» рассказали, что кроме цен на топливо и запчасти на тарифе отразилось подорожание страховок для пассажиров.

В Волгодонске цена на поездку в автобусе выросла до 24 рублей. Подорожание проезда совпало с началом действия в городе транспортной реформы. В городе поменяли маршруты общественного транспорта, а из местных перевозчиков осталось только МУП «ГПТ». Большинство же маршрутов, 19 из 29-ти, будет обслуживать ООО «Янтарь 1 Автоколонна 4».

Пассажиры уже высказали возмущение и по поводу подорожания проезда, и по поводу реформы. В местных пабликах люди жалуются на переполненные автобусы и долгое ожидание транспорта. Власти прокомментировали оба этих изменения.

— На протяжении квартала будет проводится мониторинг действующего пассажирского транспорта. По результатам этого мониторинга будут приниматься дальнейшие решения. Что касается тарифа, то он в последний раз менялся в 2019 году, настало время, — ответили в транспортном отделе департамента строительства и городского хозяйства администрации Волгодонска.

Ранее о подорожании проезда сообщил батайский перевозчик «АТП-1». Стоимость проезда от Ростова до Батайска с 1 октября выросла с 30 до 35 рублей.

5 октября проезд в общественном транспорте станет дороже в Таганроге. ООО «Пассажиртранс», ООО «Автолайн» и ООО «Автолайн-КО» увеличили тариф с 20 до 25 рублей.