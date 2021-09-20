Сейчас пассажиры платят по 30 рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области с 1 октября подорожает проезд между Батайском и Ростовом. Речь идет об автобусных маршрутах, сообщает издание «Вперед» со ссылкой на АТП-1.

Известно, что нововведение коснется автобусов № 202, 203, 204, 205, 211, 213, 214. Сейчас пассажиры платят по 30 рублей, но уже с начала следующего месяца стоимость билета поднимется до 35 рублей.

Также незначительно увеличат цену на проездные талоны. Однако на внутригородских направлениях оплата не изменится, за билет будут также 24 рубля.

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