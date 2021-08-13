В Батайске мужчина попал под автобус и получил переломы черепа

Предварительно, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Батайске под автобус № 2 попал 40-летний мужчина. Он получил серьезные травмы - переломы черепа и ушиб головного мозга. С места происшествия пострадавшего увезли в больницу. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Все произошло вечером 12 августа на улице Промышленной. По предварительным данным, пешеход сначала шел по ходу движения транспорта, а потом внезапно начал перебегать дорогу в неположенном месте. При этом мужчина не убедился в безопасности своего маневра.

Водитель не успел вовремя сориентироваться и затормозить. Итог - несчастный случай. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Также вчера, уже в Таганроге, в ДТП с «ВАЗом» и «Ладой» пострадали сразу три человека - два водителя и девушка 17 лет.

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