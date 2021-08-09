В Таганроге на Транспортной столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие

Предварительно, мужчина за рулем Hyundai HD не выдержал безопасную дистанцию. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 9 августа, в Таганроге на Транспортной произошло ДТП с участием двух маршруток. Есть пострадавшие, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, после столкновения за медицинской помощью обратились два человека. Сама же авария произошла утром, около 8 часов. Ситуацию на дороге, по всей видимости, спровоцировал водитель Hyundai HD.

- По предварительным данным, мужчина за рулем Hyundai HD не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автобусом «Луидор». Сейчас ведется проверка, специалисты установят все обстоятельства ЧП, - прокомментировали в ГИБДД.

Сегодня же в Ростове иномарка врезалась в грузовик. Удар был достаточно сильный, и легковушку серьезно смяло, но водитель чудом остался жив.

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