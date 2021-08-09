В Ростове водитель такси чудом остался жив после ДТП с грузовиком

Удар пришелся на правую сторону иномарки. Фото: отдел пропаганды УГИБДД
В Ростове на Мадояна половину такси смяло и разворотило после столкновения с грузовиком, но водитель чудом остался жив. Об аварии рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.
Известно, что несчастный случай произошел утром 9 августа, около 6.45. По предварительным данным, водитель Renault Logan не справился с управлением, из-за этого его авто понесло в сторону припаркованного грузовика. Удар пришелся на правую сторону иномарки.
- Мужчина передвигался на арендованной машине без пассажиров. Никто не пострадал. Сейчас по данному факту проводится проверка, - прокомментировали в управлении ГИБДД.
В пятницу на трассе М-4 в Ростовской области столкнулись сразу 9 машин. В этой аварии погибли 4 человека, в том числе 12-летняя девочка и годовалый мальчик. Расследование этой трагедии под контроль уже взяла прокуратура.
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