В ГИБДД назвали предварительную причину массового ДТП в Ростовской области

Два грузовика и семь легковушек сегодня, 6 августа, столкнулись под Аксаем. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Предварительно, массовая авария на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошла из-за водителя «КамАЗа», который не соблюдал дистанцию между машинами. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

- По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение водителем грузового автомобиля безопасной дистанции, - прокомментировали в ведомстве.

Два грузовика и семь легковушек сегодня, 6 августа, столкнулись под Аксаем. По последним данным, погибли 4 человека: 2 женщины, 12-летняя девочка и годовалый мальчик. Ещё пятеро с травмами различной степени тяжести попали в больницу. Сейчас в районе ЧП образовался крупный затор.

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