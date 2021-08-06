В Ростовской области под Аксаем из-за массового ДТП образовался крупный затор

Столкнулись два грузовика и семь легковушек. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 6 августа, в Ростовской области в районе Аксайского моста из-за массового ДТП образовался крупный затор. Он растянулся, по данным сервиса «Яндекс. Карты», почти на 9 километров.

В эти минуты пробка продолжает увеличиваться. Известно, что на месте работают правоохранители, они также следят за движением транспорта.

Авария на 1070 км трассы М-4 «Дон» произошла в первой половине дня 6 августа. Столкнулись 9 машин: два грузовика и семь легковушек. В МЧС и ГИБДД сообщили, что есть погибшие и по страдавшие. Однако информация у ведомств немного отличается.

По информации экстренной службы, погибли три человека, в том числе двое детей, еще четверо пострадали. В Госавтоинспекции сообщают о четырех погибших, среди которых один ребенок до года, также информируют о пяти раненых.

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