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Происшествия6 августа 2021 13:10

Появилось видео с места массовой аварии c погибшими на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

На трассе столкнулись сразу девять машин: два грузовика и семь легковушек
Ангелина СКИБА
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ДТП произошло в первой половине дня в Аксайском районе. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

ДТП произошло в первой половине дня в Аксайском районе. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Видео с места массовой аварии с погибшими на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области появились в сети. Материалы распространила пресс-служба регионального управления МЧС.

На кадрах заметно, что машины получили серьезные механические повреждения, повсюду на дороге видны детали и элементы транспортной обшивки. Одно из авто полностью смято.

Сегодня, 6 августа, на трассе М-4 «Дон» столкнулись сразу девять машин: два грузовика и семь легковушек. ДТП произошло в первой половине дня, около 11 часов, в Аксайском районе.

По данным экстренных служб погибли три человека, в том числе двое детей. Пострадали еще четверо. В Госавтоинспекции сообщают о четырех погибших, из которых один - ребенок до года. Среди пострадавших пять человек.

Авария в Аксайском районе на М-4 «Дон» 06.08.2021
Видео: пресс-служба управления МЧС России по РО

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По предварительной информации, авария унесла жизни двоих детей (подробности)