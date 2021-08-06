Появилось видео с места массовой аварии c погибшими на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

ДТП произошло в первой половине дня в Аксайском районе. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Видео с места массовой аварии с погибшими на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области появились в сети. Материалы распространила пресс-служба регионального управления МЧС.

На кадрах заметно, что машины получили серьезные механические повреждения, повсюду на дороге видны детали и элементы транспортной обшивки. Одно из авто полностью смято.

Сегодня, 6 августа, на трассе М-4 «Дон» столкнулись сразу девять машин: два грузовика и семь легковушек. ДТП произошло в первой половине дня, около 11 часов, в Аксайском районе.

По данным экстренных служб погибли три человека, в том числе двое детей. Пострадали еще четверо. В Госавтоинспекции сообщают о четырех погибших, из которых один - ребенок до года. Среди пострадавших пять человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девять машин столкнулись на трассе в Ростовской области, есть погибшие

По предварительной информации, авария унесла жизни двоих детей (подробности)