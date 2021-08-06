Массовая авария на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области: уточненные данные от ГИБДД

Всего столкнулись 9 машин. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Уточненную информацию о массовом ДТП на трассе в Ростовской области распространил отдел пропаганды УГИБДД. Речь идет об аварии, которая произошла сегодня, 6 августа, под Аксаем.

- По предварительным данным, трагедия произошла из-за водителя грузовика, который не соблюдал безопасную дистанцию. В результате ДТП погибли 4 человека: в Hyundai Santa Fe - 2 женщины (1997 и 1972 годов рождения) и 12-летняя девочка. В Chevrolet Epica - годовалый мальчик. Ещё пятеро человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Также в ведомстве рассказали, какие машины столкнулись. Всего их 9: «КамАЗ» с полуприцепом «Тонар», Chevrolet Epica, Toyota Avensis, грузовик «Скания» с полуприцепом «Бург», Toyota Camry, Renault Logan, Hyundai Santa Fe, «ВАЗ-2114», Chevrolet Orlando.

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