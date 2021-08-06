В тройном ДТП в Ростовской области погиб 22-летний парень

Авария произошла в Семикаракорском районе Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области, в Семикаракорском районе, на 23-м километре трассы Семикаракоры - Мартыновка - Красноармейский произошло ДТП со смертельным исходом. Об сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, авария произошла в 16.40. 22-летний парень, управляя «ВАЗ 2114», не пропустил на неравнозначной дороге «Ниссан Жук», которой управлял 55-летний мужчина. В результате машины столкнулись. После чего «ВАЗ 2114» столкнулся и с «Тойотой Королла» под управлением 43-летнего водителя. Погиб 22-летний водитель «ВАЗ 2114». Остальным участникам ДТП была оказана разовая медицинская помощь.

Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

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