Смертельная дистанция: донские полицейские установили, кто спровоцировав аварию с четырьмя погибшими

На трассе столкнулись девять машин. Фото: пресс-служба областного МЧС

В пятницу, 6 августа, в Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» случилась серьезная авария. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, столкнулись девять автомобилей: семь легковых и два большегруза. В результате четыре человека скончались на месте происшествия.

- Это две женщины, находившиеся в автомобиле «Хендай Сантафе» и 14-летняя девочка, а также годовалый мальчик, он ехал в автомобиле «Шевроле Эпика», - пояснили в пресс-службе областной ГИБДД.

В ведомстве также сообщили, что травмы получили пять человек. Их отвезли в больницу.

По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителем грузового автомобиля безопасной дистанции.

На месте трагедии работали врачи, спасатели и полицейские. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО

- По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в Госавтоинспекции.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала об еще одном страшном ДТП. С 30 июня на 1 июля на трассе в Сальском районе произошла авария, унесшая жизни пятерых человек. В лобовом столкновении «Газели» и «Фольксвагена Поло» разбились пять человек – трое мужчин, женщина и четырехлетняя девочка. Выжить не удалось ни одному из участников ДТП. Люди скончались практически мгновенно до приезда скорой и спасателей

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