«С днем рождения, мое солнышко»: на Дону молодая семья разбилась в страшной аварии, возвращаясь с отдыха

"ГАЗель" и легковушка лоб в лоб столкнулись на донской трассе. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В Ростовской области, в Сальском районе, в ночь с 30 июня на 1 июля произошла страшная авария, унесшая жизни пятерых человек. В лобовом столкновении «Газели» и «Фольксвагена Поло» разбились пять человек – трое мужчин, женщина и четырехлетняя девочка. Выжить не удалось ни одному из участников ДТП. Люди скончались практически мгновенно до приезда скорой и спасателей

Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, в легковом авто находилась семья – муж, жена и их ребенок. В «Газели» ехали двое мужчин, они перевозили мясо. О водителе «Газели» известно, что он жил в донской столице.

Источник издания в правоохранительных органах региона рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что молодая семья жила в Ижевске. Через Ростовскую область пролегал их путь домой.

Роман и Мария искренне любили друг друга. Фото: соцсети Фото: другой источник.

НОВОСЕЛЬЕ И ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

По словам собеседника издания, 30-летний Роман, 29-летняя Мария и их четырехлетняя дочурка София (все имена изменены – прим. ред.) возвращались с отдыха на Черноморском побережья. Судя по аккаунтам погибших в соцсетях, Роман, Мария и Соня любили гулять на природе и путешествовать. Отдыхали они всегда втроем.

Как рассказала «КП-Ростов» родственница погибших, это была веселая, жизнерадостная, любящая и отзывчивая семья.

Незадолго до этой поездки у Романа и Марии произошли два радостных события – супруги приобрели новую квартиру. А еще отметили День рождения малышки.

Муж и жена мечтали, что у дочери будет отдельная красивая комната. Так, за девять дней до смерти Мария опубликовала в своем блоге в социальных сетях фотографию, на которой показала спальню дочери. Женщина планировала, что уже через месяц сделает в ней ремонт.

- С Днем рождения, мое солнышко, мой котеночек, моя драгоценная доченька! И да, - фото из будущей ее комнаты. Через месяц можно делать фото после, - написала счастливая мама и жена

Снимок дикого пляжа на Черном море семья сделала за несколько дней до смерти. Фото: соцсеть

СЧАСТЬЕ - НА ВСЕХ СНИМКАХ

Во время отдыха на Кубани Мария также постила фотографии в соцсети. И на всех снимках – красивая природа и счастливые лица. Так, на одной из фотокарточек – дикий пляж и подпись: «Пляж Веселовки. В отличии от пляжа в Анапе - практически безлюдный, дикий. Хорошо, когда есть машина для путешествия».

Мария - после "грязевой" ванны. Фото: соцсети

Следом – другая картинка – муж и жена после грязевой ванны, - оба - обмазаны илом и с белоснежным и улыбками, и комментарий: «Потому что в Черном море искупались».

Последняя фотография была опубликована ровно за два часа до смерти семьи. На снимке – корзина с детскими фруктовыми пюре, соками и сладостями.

- Мы просто набираем продукты в дорогу. Скажите, нет ли у ребёнка перфекционизма, - шутливо подписала снимок Мария.

Пост был опубликован в 21.30, а роковая авария произошла в 23.20.

Коллектив «Комсомольской правды – Ростов» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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