Пять человек погибли в аварии на трассе под Ростовом

В Ростовской области пять человек погибли в аварии на трассе. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась авария с участием иномарки и отечественного авто.

Инцидент произошел в среду, 30 июня, около половины двенадцатого ночи на трассе «Котельниково-Песчанокопское» в Сальском районе. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo ехал в сторону Котельниково и нарушил правила обгона. В результате этого он врезался во встречный ГАЗ-2713, под управлением 60-летнего водителя.

Правоохранители уже занялись установлением обстоятельств произошедшего. Фото: ГИБДД по РО

В аварии погибли молодая семья - водитель иномарки, его 40-летняя супруга и их четырехлетняя дочь, а также водитель отечественного авто и его 58-летний пассажир. Прибывшие к месту происшествия медики смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Среди погибших молодая семья с маленьким ребенком. Фото: ГИБДД по РО

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