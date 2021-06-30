Крымский экскурсионный автобус влетел в грузовик на трассе под Ростовом

Экскурсионный автобус протаранил грузовик в Ростовской области. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась авария с участием с участием крымского экскурсионного автобуса и грузовика.

Инцидент произошел в среду, 30 июня, около четырех часов утра на трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе. По предварительным данным, 47-летний водитель автобуса Mercedes двигался из Крыма в сторону Тольятти и, не выдержав безопасную дистанцию, врезался в ехавший впереди грузовик Iveco.

На момент аварии в автобусе находились 44 пассажира. Но пострадали всего двое - второй водитель общественного транспорта и экскурсовод. Сейчас разбитый автобус с дороги уже убрали, а людей пересадили на проезжающий автобус, который их довёз до ближайшей гостиницы.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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