МЧС: «Автобус на Стачки в Ростове не горел»

Никакого возгорания на самом деле не было Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба МЧС уточнила информацию по ЧП с автобусом на Стачки в Ростове. Журналистам объяснили, что никакого возгорания на самом деле не было, и очевидцы просто спутали пар с дымом.

- Уточнение по автобусу. Загорания не было. Произошла разгерметизация системы охлаждения с выбросом раскаленного антифриза. В результате очевидцы, сообщившие о ЧП, ложно приняли пар за дым, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Ростовской области.

Ранее сообщали о другой версии событий. Говорилось, что «произошло возгорание моторного отсека». Водитель «ЛиАЗа» вынужден был остановиться и вызвать пожарных. В итоге с неисправностью разобрались еще до приезда спецмашины.