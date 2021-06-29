Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июня 2021 16:13

В Ростове на Стачки потушили еще один пассажирский автобус

Он вспыхнул прямо на ходу. К счастью, никто не пострадал
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На этот раз горел маршрут №98

На этот раз горел маршрут №98

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 29 июня, в Ростове на Стачки потушили еще один пассажирский автобус, уже 4 за последние несколько месяцев. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного управления МЧС.

- Произошло возгорание моторного отсека в автобусе «ЛиАЗ». Он вспыхнул прямо на ходу. Всего огнем было охвачено 2 кв. метра. Сообщение о ЧП поступило в 14.35. С пламенем справились до прибытия пожарных, - прокомментировали в ведомстве.

На этот раз горел маршрут №98. К счастью, никто не пострадал - автобус был без пассажиров, и следовал в гараж.

Ранее причины частых возгораний общественного транспорта объяснил сити-менеджер Алексей Логвиненко. По словам чиновника, все дело в контрафактных запчастях, которые устанавливают на машины во время планового ремонта. Глава администрации подчеркнул, что этой проблемой уже занимаются силовые структуры.