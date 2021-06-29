Пытался откупиться: ростовчанина будут судить за взятку сотруднику ФСИН

Нарушителя поймали с поличным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове за взятку сотруднику ФСИН будут судить 30-летнего мужчину. Все доказательства по делу уже собрали, сообщили в пресс-службе управления Следкома по региону.

Как пояснили в ведомстве, нарушитель пытался откупиться от обязательных работ, которые ему назначил суд. За 15 тысяч рублей он просил специалиста инспекции внести в документы сведения о прохождении всех исправительных мероприятий.

Но правоохранитель не стал нарушать закон и рассказал обо всем своему руководству. После этого представитель ФСИН притворился, что согласен на условия ростовчанина. Злоумышленника поймали с поличным, когда он принес деньги. Теперь он снова ответит перед законом.

Ранее на взятках поймали работника военного комиссариата. Он получил за нарушение закона 4 года колонии общего режима