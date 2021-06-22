Поймали на взятках: в Ростовской области военком получил 4 года колонии

Приговор суда уже вступил в силу Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области сотрудник военного комиссариата получил за взятки 4 года колонии общего режима. Этот приговор уже вступил в силу, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по ЮВО.

Известно, что в 2017 году мужчина взял с матери одного из призывников 100 тысяч рублей. За эти деньги он утвердил липовую выписку из протокола комиссии. После этого юношу признали ограниченно годным к службе и освободили от армии.

Когда нарушение доказали, в доме у военкома провели обыск. У злоумышленника нашли около 40 личных дел и 20 военных билетов, незаконно освобожденных от призыва.

За такие же преступления по уголовным статьям ответили сотрудники еще нескольких комиссариатов, в том числе специалисты из Ростова, Азова, Морозовского, Милютинского и Советского районов.

Ранее в Новочеркасске военнослужащий получил срок за ДТП с тремя погибшими. На суде мужчина раскаялся в содеянном. Он проведет в колонии-поселении 3 года и 10 месяцев

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