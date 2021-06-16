В Новочеркасске военнослужащий получил срок за ДТП с тремя погибшими

Мужчина получил 3 года и 10 месяцев колонии Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новочеркасске за ДТП с тремя погибшими военнослужащий получил 3 года и 10 месяцев колонии-поселения. Кроме того, мужчине запретили садиться за руль в течение трех лет. Также он должен выплатить потерпевшим более 1 млн рублей. Такой приговор вынесли в гарнизонном военном суде.

Известно, что мужчина устроил аварию в августе 2020 года. Он ехал вечером в исправном авто. С ним в салоне находились его знакомый и супруга. На 21 км трассы Новочеркасск - Каменоломни военный пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Там его машина лоб в лоб столкнулась с Fiat Albea.

Удар был настолько сильным, что на месте погибли две женщины - супруга нарушителя и пассажирка встречного седана. Знакомый военного, который находился на переднем сидении, умер в больнице. Другие участники аварии получили травмы. На суде виновник ДТП чистосердечно раскаялся в содеянном.

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