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Происшествия8 июня 2021 10:55

В Ростове за смертельное ДТП осудили бывшего полицейского

Мужчина проведет срок в колонии-поселении
Ангелина СКИБА
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Экс-сотрудник ППС устроил серьезную аварию в январе этого года

Экс-сотрудник ППС устроил серьезную аварию в январе этого года

Фото: Сергей ГАПОН

В Ростове бывший полицейский получил за смертельное ДТП 8 лет колонии-поселения. Также мужчине на 2 года и 6 месяцев запретили садиться за руль. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Как пояснили в ведомстве, экс-сотрудник ППС устроил серьезную аварию в январе этого года. Он был пьян и ехал на высокой скорости.

Его авто марки Honda Civic вылетело на встречную полосу и врезалось в Skoda Rapid. В итоге в иномарке погибли водитель и пассажир. Еще один пострадавший, который находился в Honda, получил тяжелые травмы.

Ранее под Волгодонском в аварию попал Chevrolet Lanos. Погибла 50-летняя женщина, есть пострадавшие