В ДТП под Волгодонском погибла 50-летняя женщина, есть пострадавшие

Сейчас автоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 4 июня, в ДТП на трассе «Волгодонск - Дубовская» погибла 50-летняя женщина, она была пассажиром одного из авто. Также предварительно, пострадали оба водителя. Их увезли в больницу. Об этом сообщили в отдела пропаганды УГИБДД.

Трагедия произошла днем, в 14 часов. По предварительным данным, водитель Chevrolet Lanos не справился с управлением, и его машина сначала съехала на обочину, а потом оказалась на встречной полосе. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2107. Женщина погибла в отечественной легковушке.

Сейчас автоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии. Сегодня же в серьезное ДТП на трассе «Ростов - Таганрог» попали четыре девочки 15 и 16 лет и 39-летняя женщина. Они все получили травмы.