На Дону высокопоставленный полицейский взял взятку айфонами

Подозреваемый получил в знак "благодарности" деньги и телефоны Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области завели уголовное дело на уже бывшего полицейского, отвечающего за кадровую политику. По версии следствия, полковник, еще будучи при должности, взял от коллеги званием и должностью ниже взятку. В обмен на «благодарность» полковник обещал помочь силовику продвижение по службе.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, взятка состояла из трех айфонов стоимостью от 19 до 30 тысяч рублей и 150 тысяч рублей.

Однако о такой схеме стало известно сотрудникам отдела собственной безопасности. В результате вместо телефонов и денег полицейский получил уголовную статью.

По словам источника издания, на него завели дело за взятку. Если суд признает вину злоумышленника, он может сесть в тюрьму на 12 лет.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в донской столице под суд пойдет судебный пристав отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов. Он обвиняется по статье 290 УК РФ «Получение взятки». Во время следствия стало известно, что в августе 2020 года мужчина получил от одного из предпринимателей взятку в размере 400 тысяч рублей за услугу. Он за это вознаграждение должен был не накладывать арест на имущество фирм.

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