Обвиняемый в получении взятки судебный пристав пойдут под суд в Ростове

В Ростове осудят получившего взятку пристава Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице под суд пойдет судебный пристав отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов. Он обвиняется по статье 290 УК РФ "Получение взятки".

В ходе следствия стало известно, что в августе 2020 года он получил от одного из предпринимателей взятку в размере 400 тысяч рублей за услугу. Он за это вознаграждение должен был не накладывать арест на имущество фирмы и принять решение об окончании исполнительного производства в связи с истечением срока давности дела об административном правонарушении. После получения обвиняемый был задержан сотрудниками ФСБ.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на вымогательстве взятки в 800 тысяч рублей поймали бывшего полицейского.

Он проведет два года в колонии общего режима.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!