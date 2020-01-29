2020-01-29T08:34:40+03:00
Происшествия

В Ростове на вымогательстве взятки в 800 тысяч рублей поймали бывшего полицейского

Он проведет два года в колонии общего режима
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Ростове на взятке поймали полицейскогоВ Ростове на взятке поймали полицейскогоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На вымогательстве крупной взятки попался экс-полицейский из Ростова-на-Дону.

В ходе следствия стало известно, что бывший правоохранитель Тимур Некрасов сообщил ростовчанке, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. Он пообещал замять ситуацию, если девушка заплатит ему 800 тысяч рублей.

Но завершить преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось. Его действия были пресечены правоохранителями. В настоящее время он обвиняется сразу по двум статьям 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» и 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

- Приговором Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону Некрасов признан виновным в совершении инкриминируемых деяний, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взятка для полицейского: в Ростове-на-Дону будут судить бывшего судью, который обвиняется в посредничестве.

Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области растет число госпитализированных с ОРВИ
"Делай это!": извращенец в темном подъезде напугал своим мужским достоинством молодую ростовчанку
В Ростове на вымогательстве взятки в 800 тысяч рублей поймали бывшего полицейского
В Ростове бизнесмен присвоил 36 миллионов рублей
В Ростове лже-инвалид похитил у государства 800 тысяч рублей
В ростовском аэропорту задержали курившую на борту самолета пассажирку
Под Ростовом в столкновении грузовика и иномарки погибли три человека
Отключение света в Ростове-на-Дону 29 января 2020: где и когда
Летящий из Перми в Ростов-на-Дону самолет задержан на 14,5 часов из-за неисправности
В донской столице могут пройти испытания белорусских электробусов
В Ростовской области за год хотят привить от бешенства 275 тысяч собак и кошек
Ростовчанин перевел с чужого телефона семь тысяч рублей другу
Из аэропорта Платов уходит популярный лоукостер «Победа»
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Защитник Кирилл Маляров покинул «Ростов»
Еще один надземный переход появится в донской столице
Объезд вокруг Ростова планируют построить за пять лет
Появление на улице вооруженных военных в бронежилетах напугало ростовчан