В Ростове на вымогательстве взятки в 800 тысяч рублей поймали бывшего полицейского

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:34:40+03:00

Он проведет два года в колонии общего режима

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На вымогательстве крупной взятки попался экс-полицейский из Ростова-на-Дону.

В ходе следствия стало известно, что бывший правоохранитель Тимур Некрасов сообщил ростовчанке, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. Он пообещал замять ситуацию, если девушка заплатит ему 800 тысяч рублей.

Но завершить преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось. Его действия были пресечены правоохранителями. В настоящее время он обвиняется сразу по двум статьям 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» и 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

- Приговором Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону Некрасов признан виновным в совершении инкриминируемых деяний, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU