Алексей Логвиненко назвал причину пожаров в автобусах Ростова

В Ростове за три месяца сгорели три автобуса. К счастью, никто не пострадал Фото: соцсети

В Ростове в этом году три автобуса сгорели из-за контрафактных запчастей. Такое заявление на заседании коллегии городской администрации сделал сити-менеджер Алексей Логвиненко. Об этом стало известно сегодня, 24 июня.

- Мы проанализировали причины трех пожаров в наших маршрутных автобусах. Они все вышли с планового ремонта. Как только у нас автобус сходит с планового ремонта, меняются запчасти, он начинает гореть на маршруте. Это происходить из-за того, что запчасти контрафактные. Сегодня силовые структуры уже занимаются этой проблемой, - сказал Алексей Логвиненко.

Глава администрации отметил, что такие происшествия приносят большие убытки. К слову, накануне в Ростове во время рейдов по автобусам нашли десятки нарушений, в том числе и технические неисправности

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